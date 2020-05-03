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В Казахстане число скончавшихся от коронавируса достигло 27

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Фото: Global Look Press/BI Group/Handout via Xinhua
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Число летальных исходов от коронавируса в Казахстане увеличилось до 27. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщил оперштаб по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте страны.

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«В городе Шымкенте зарегистрирован один случай с летальным исходом от коронавирусной инфекции», ― цитирует сообщение ТАСС.

Согласно данным оперштаба в настоящее время в республике выявлено 3913 человек, заболевших COVID-19, при этом 1 тыс. пациентов выздоровели.

Ранее, 27 апреля, стало известно, что в Казахстане продлили режим чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции до 11 мая. В случае массовой вспышки эпидемии режим ЧП будет действовать дольше.

Отмечалось, что Госкомиссия по обеспечению режима ЧП готова пойти на смягчение карантинного режима в тех городах и областях, где ситуация с распространением инфекции находится под контролем.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 3 мая, на планете зарегистрировано свыше 3,5 млн случаев заболевания, умерли более 245 тыс. человек, вылечились — 1,12 млн.

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