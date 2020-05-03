Предприниматели провели митинг у офиса Зеленского с требованием ослабить карантин

Представители малого бизнеса в воскресенье, 3 мая, провели в центре Киева митинг у офиса президента Украины Владимира Зеленского с целью ослабить карантинные меры и позволить компаниям работать.

Бизнесмены из Львова, Харькова, Чернигова, Винницы, Киева и других городов в первой половине дня собрались на Площади независимости, передает ТАСС.

Отмечается, что все присутствовавшие были в медицинских масках и пытались соблюдать социальную дистанцию. После этого они двинулись к офису главы государства, где потребовали разрешить малому бизнесу работать в условиях карантина.

По последним данным портала Worldometer, на Украине зафиксировано 11 913 случаев заражения коронавирусом, при этом 288 человек скончались, а еще 1548 ― выздоровели.

18 апреля Зеленский подписал указ о создании на Украине фонда борьбы с коронавирусом. На финансирование выделили порядка $2,3 млрд. Средства пойдут на приоритетные направления для противодействия распространению инфекции.

На фоне пандемии коронавируса правительство Украины ввело с 12 марта общенациональный карантин сроком на месяц, позже его продлили до 11 мая. 22 апреля в стране ввели электронный контроль соблюдения режима самоизоляции гражданами с помощью приложения вместо обязательной обсервации.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

При этом, согласно данным Worldometer на 3 мая, на планете зарегистрировано свыше 3,5 млн случаев заболевания, умерли более 245 тыс. человек, вылечились — 1,12 млн.