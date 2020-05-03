Глава Минпромторга заявил об отсутствии дефицита масок и антисептиков

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил об отсутствии дефицита масок и антисептиков. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщает ТАСС.

«В торговой сети на сегодняшнее утро остатки — 20 миллионов масок. Не только в аптеку можно ходить, в интернет сегодня зайдешь, кликнешь — дефицита масок нет вообще. Я уж не говорю про антисептики», —сказал Мантуров в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

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