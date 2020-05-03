СМИ сообщили о нападении жителя Подмосковья на двух полицейских

Житель подмосковного города Озеры напал на двух сотрудников полиции из-за замечания по выгулу собак. Об этом 3 мая сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции сделали замечание жителю Озер, связанное с выгулом собаки. В ответ на это мужчина «напал на них с ножом». В пресс-службе областного управления МВД добавили, что инцидент произошел 1 мая.

«В полицию поступила телефонограмма о том, что в медицинское учреждение с телесными повреждениями поступили два сотрудника полиции. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка», ― сообщили агентству.

Ранее, в начале апреля, в городском округе Павловский Посад женщина с ножом напала на сотрудника полиции. Нападение произошло в ходе конфликта, пострадавший находился не при исполнении своих обязанностей.