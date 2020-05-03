В Испании за сутки 164 человека скончались от коронавируса

В Испании за последние 24 часа было зафиксировано 164 летальных случая из-за коронавируса, что является самым низким показателем с 18 марта. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщил минздрав королевства.

Отмечается, что за последние сутки зарегистрировано 838 новых случаев заболевания COVID-19, причем наибольшее количество зараженных было зафиксировано в Каталонии (384 человека) и Кастилии и Леоне (118 человек).

В итоге общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в стране составило 217 466 человек, в вылечились 118 902 пациента.

Ранее в этот день были опубликованы результаты исследования ученых из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии, в котором они пришли к выводу, что недостаток витамина D может увеличивать риск смерти от коронавируса.

Особенно низкий уровень витамина был зафиксирован у жителей Испании, Италии и Швейцарии, подчеркнули специалисты.

24 апреля в Испании сообщили о том, что за сутки в стране зафиксировано рекордно низкое количество смертей от коронавируса в течение последнего месяца.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

При этом, согласно данным Worldometer на 3 мая, на планете зарегистрировано свыше 3,49 млн случаев заболевания, умерли более 244 тыс. человек, вылечились — 1,12 млн.