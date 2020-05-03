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Украинский журналист призвал уехать из Львова русскоязычных гостей

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Не владеющие «мовой» русскоязычные туристы, которые приехали в украинский город Львов, должны развернуться и уехать обратно на вокзал. Об этом в воскресенье, 3 мая, заявил украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала.

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«У меня есть правило — если ко мне подходит турист и на русском языке спрашивает, как ему куда-то пройти, я всегда ему покажу, но в обратном направлении», ― цитирует его «РИА Новости».

Ранее, 8 марта, украинские националисты призвали сжечь или хотя бы закрыть львовский лицей № 45, в котором возможно обучение на русском языке. Школу обвинили в украинофобии, пропаганде русского образа жизни и нежелании переходить на «мову».

Причиной недовольства стало то, что лицей снова объявил набор в начальные классы с обучением на русском языке. Кроме того, последние опросы родителей школьников показали, что порядка 80% не хотят, чтобы дети учились на украинском языке.

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон об исключительности использования украинского языка во всех сферах жизни, подписанный действующим на тот момент президентом страны Петром Порошенко. Документ подразумевает использование органами госвласти, учебными заведениями, больницами и предприятиями сферы обслуживания только украинского языка.

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