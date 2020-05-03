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В России за сутки выявили 10 633 случая коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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За прошедшие сутки в России выявили 10 633 случая коронавируса в 85 регионах, сообщил оперативный штаб 3 мая. Из них 50,3% не имели клинических проявлений болезни. 58 человек скончались, полностью выздоровели 1626 человек.

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Больше всего новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Москве — 5 948. В Московской области 822 заболевших, в Санкт-Петербурге — 295.

Всего в России зарегистрировано 134 687 случаев коронавируса в 85 регионах, 1280 человек скончались, 16 639 человек выздоровели.

По состоянию на 2 мая в России зарегистрировано 124 054 случая коронавируса в 85 регионах. Погибли 1222 пациента, выздоровели 15 013 человек.

В тот же день в российском Минздраве отметили, что в настоящее время нет оснований считать, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась. В ведомстве призвали не пренебрегать правилами безопасности.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

При этом, согласно данным Worldometer на 3 мая, на планете зарегистрировано свыше 3,48 млн случаев заболевания, умерли более 244 тыс. человек, вылечились — 1,12 млн. По данным Университета Джонса Хопкинса за этот же день, число жертв коронавируса в мире превысило 243 тыс., общее количество зараженных достигло 3,42 млн.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии 8 (800) 2000-112.

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