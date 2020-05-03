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Площадь пожаров в Хабаровском крае за 24 часа уменьшилась в два раза

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Площадь природных пожаров в Хабаровском крае за сутки сократилась вдвое, с 2,5 тыс. до 993 га. Об этом журналистам сообщили 3 мая сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

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«В Хабаровском крае за сутки ликвидировали семь природных пожаров. Площадь очагов сократилась вдвое — с 2,5 тысяч га до 993 га», — говорится в сообщении.

Пожары удалось потушить в Амурском, Нанайском и Ванинском районах. В Вяземском, Солнечном и Хабаровском районах остались возгорания.

Власти отметили, что все действующие пожары в Хабаровском крае возникли недалеко от населенных пунктов, на расстоянии от 2 до 9 км. «Это значит, что тайгу подожгли люди, скорее всего, сборщики дикоросов», — объяснили в пресс-службе.

В настоящее время на территории региона проводят профилактические рейды, в ходе которых надзорщики выявляют нарушителей пожарной безопасности. Однако патрули ходят по местам возможного отдыха в лесах, где разводят костры и жарят шашлыки, в тайге контролировать ситуацию сложнее. В связи с этим власти призвали местных жителей прекратить выжигать траву в лесах.

На данный момент угрозе лесных пожаров в регионе подвержено 184 поселения. В 15 районах (край включает в себя два городских округа и 17 муниципальных районов) введен особый противопожарный режим. В Хабаровском крае с начала пожароопасного периода насчитывается 212 пожаров. Их общая площадь составила 123 594 га. В прошлом году за аналогичный период количество возгораний составило 277.

28 апреля сообщалось о том, что за сутки площадь лесных пожаров в России увеличилась в 1,5 раза, до 60 тыс. га. На первом месте по количеству пожаров Забайкалье, на втором — Бурятия.

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