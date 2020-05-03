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Две школьницы пропали в Новокузнецке

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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В Новокузнецке третий день ищут двух 12-летних девочек, которые ушли из дома и до сих пор не вернулись.

Как пишет 3 мая портал «Тайга.инфо», Яна Н. и Даша В. исчезли 30 апреля. Школьницы были легко одеты: на Яне красная трикотажная кофта, черные брюки и кроссовки, на Даше серо-бежевая майка, джинсы и кеды с разноцветными шнурками

Рост школьниц около 160 см, волосы светло-русые, глаза голубые.

К поиску девочек подключились волонтеры. При обладании какой-либо информацией о них просят звонить 112.

23 марта сообщалось, что из роддома в Йошкар-Оле пропала новорожденная девочка. Мать ребенка вышла из палаты на процедуры, а когда вернулась, то уже не обнаружила дочери.

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