Две школьницы пропали в Новокузнецке

В Новокузнецке третий день ищут двух 12-летних девочек, которые ушли из дома и до сих пор не вернулись.

Как пишет 3 мая портал «Тайга.инфо», Яна Н. и Даша В. исчезли 30 апреля. Школьницы были легко одеты: на Яне красная трикотажная кофта, черные брюки и кроссовки, на Даше серо-бежевая майка, джинсы и кеды с разноцветными шнурками

Рост школьниц около 160 см, волосы светло-русые, глаза голубые.

К поиску девочек подключились волонтеры. При обладании какой-либо информацией о них просят звонить 112.

23 марта сообщалось, что из роддома в Йошкар-Оле пропала новорожденная девочка. Мать ребенка вышла из палаты на процедуры, а когда вернулась, то уже не обнаружила дочери.