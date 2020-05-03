В «Росатоме» предложили создать МРТ в рамках импортозамещения

Российские атомщики предлагают разработать современные магнитно-резонансные томографы (МРТ) и установки для исследований на основе ядерного магнитного резонанса (ЯМР) для импортозамещения.

Об этом 3 мая сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы госзакупок «Росатома».

По мнению специалистов, востребованность в оборудовании МРТ будет только возрастать, однако на данный момент на рынке доминируют иностранные компании.

«Представляется важным в короткие сроки разработать широкий спектр оборудования для ЯМР/МРТ-исследований в научных и медицинских целях и обеспечить выход на российский рынок отечественной высокотехнологичной продукции», — говорится в техзадании.

Отмечается, что ученые намерены определят потребность рынка в аппаратах каждого типа и выявят технические проблемы, которые необходимо решить.

20 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что на российская промышленность наращивает объемы производства медицинского оборудования в рамках борьбы с коронавирусом.