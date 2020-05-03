Гроза и до +25 градусов ожидают москвичей 3 мая

В Москве в воскресенье, 3 мая, ожидаются кратковременные дожди, гроза и до +25 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцетра.

Днем температура воздуха в столице составит от +23 до +25 градусов. Местами возможен дождь. Ветер юго-восточный 5–10 м/с. Также ожидается гроза. В это время порывы ветра усилятся до 15 м/с.

В ночь на понедельник столбики термометров покажут от 11 до 13 градусов тепла.

В Подмосковье днем от 20 до 25 градусов, ночью +8…+13.

1 мая в столичной мэрии отметили, что в начале мая в столице ожидается потепление, и рассказали, когда стоит ждать отключения отопления.