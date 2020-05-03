Украинцы возмутились из-за российского лука в магазине

Украинские пользователи Сети раскритиковали обилие иностранной продукции на прилавках магазинов. Особенно их возмутил лук из России.

Дискуссия развернулась под постом в Facebook музыкального продюсера Алены Мозговой. Она 2 мая опубликовала фото из магазина с подписью «Лук из России, морковь из Израиля, капуста из Италии».

Пользователи в ответ возмутились тем, что украинских овощей и фруктов в магазине практически нет.

«А что в магазине с нашей плодородной украинской земли?» — задались вопросом в комментариях.

«А свое выкидываем», — написала Ира Сокульская.

«Хуже всего лук. Мы торгуем с агрессором? И, что самое главное, рынки закрыли и наших фермеров просто вынуждают выбрасывать овощи и зелень, потому что они портятся. А вот лук (из России). Да и еще по такой цене», — возмутилась Марьяна Ягла.

«Гречку, кстати, тоже в России закупаем», — отметила Людмила Данильченко.

«Я всё это байкотирую», — добавил еще один пользователь.

В настоящее время до 31 декабря действует запрет Украины на ввоз товаров из России.

Отношения двух стран ухудшились после госпереворота на Украине и начала Киевом военной операции в Донбассе. Ответственность за ситуацию в стране украинские власти возлагают на Россию, обвиняя ее в агрессии.

Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, но была вынуждена ответить на торговые санкции Киева зеркально.