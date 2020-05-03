Американца задержали за посещение закрытого Disney World

Полицейские задержали на заброшенном «Острове открытий» в Disney World в штате Флорида мужчину, который пробрался туда, несмотря на введенный карантин, пишет Newsweek.

По данным издания, 42-летний Ричард МакГуайер из Алабамы был задержан в четверг, 30 апреля.

Полицейским задержанный объяснил, что не знал о незаконности своего поступка. По словам мужчины, он пробрался на «Остров открытий», так как тот заброшен. МакГуайер рассказал, что находился на острове с понедельника или вторника и планировал остаться там на неделю.

Мужчине предъявили обвинение в незаконном проникновении и запретили посещать диснеевские достопримечательности.

«Остров открытий» Disney World закрыт для посетителей с 1999 года. При этом все парки Disney были закрыты на неопределенный срок с 16 марта этого года в связи с пандемией коронавируса.

2 мая сообщалось, что в Москве нарушитель режима самоизоляции, введенного в связи с коронавирусом, напал на сотрудника полиции.