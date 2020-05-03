В Боливии потерпел крушение самолет с гражданами Испании на борту

Шесть человек погибли при крушении самолета Beechcraft Baron B-55 в Боливии, сообщается 2 мая в Twitter боливийских ВВС.

На борту находились граждане Испании. Среди погибших двое пилотов из Боливии и четверо испанцев.

Воздушное судно направлялось из Тринидада в Санта-Крус.

«Самолет Beechcraft Baron B-55 с бортовым номером FAB-051 потерпел крушение при транспортировке испанских граждан для репатриации в рамках воздушной операции гуманитарной помощи», — говорится в сообщении.

Причины крушения не называются. Начато расследование всех обстоятельств аварии.

1 мая стало известно, что одномоторный самолет разбился в пятницу в Днепропетровской области Украины, погибли два человека.