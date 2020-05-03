В Египте военные ликвидировали 18 боевиков

Министерство внутренних дел Египта сообщило о ликвидации 18 боевиков на севере Синайского полуострова, пишет 3 мая издание Al Ahram.

Уточняется, что египетские силовики обстреляли убежище боевиков в окрестностях города Бир-эль-Абд. После уничтожения боевиков в нем было найдено 13 автоматов, три взрывных устройства и два пояса смертника.

14 апреля стало известно, что в Каире был убит один силовик в ходе перестрелки с боевиками. По мнению службы безопасности Египта, боевики планировали теракты в христианских храмах на Пасху.