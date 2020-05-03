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Власти Петербурга объяснили очереди из скорой помощи у стационаров

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Очереди из машин скорой помощи у стационаров Санкт-Петербурга связаны с изменением алгоритма приема пациентов из-за перепрофилирования медучреждений под прием заразившихся COVID-19. Об этом 2 мая заявил первый зампред городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

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«Большее количество пациентов в приемном покое размещать нельзя по двум причинам. Первая — нужно избежать контакта больных, и вторая — мы не можем оставить их без медицинского наблюдения. Поэтому пациенты ожидают приема в машине скорой», — приводит его слова пресс-служба комитета.

При этом Сарана уточнил, что на данный момент приемные покои стационаров одномоментно могут принять по 6–9 пациентов, в зависимости от количества свободных смотровых и медиков.

Кроме того, он подчеркнул необходимость дезинфекции помещений после каждого приема.

Коронавирус в России

По состоянию на 2 мая в Санкт-Петербурге зарегистрировано 4734 случая заражения коронавирусом, из них 323 — за последние сутки.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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