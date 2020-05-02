Пожар на пилораме в Ленинградской области локализовали

Сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар на пилораме в Ленобласти на площади 900 кв. м, передает 2 мая «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что склад с пиломатериалами загорелся в деревне Малое Заборье Ломоносовского района. Сначала площадь пожара составила 300 кв. м, затем увеличилась до 600 кв. м.

К тушению возгорания привлекли 17 человек и четыре единицы техники. Сведений о пострадавших не поступало.

30 апреля сообщалось, что в Челябинской области в Красноармейском районе подростки подожгли траву на поле. Участок оказался территорией сельскохозяйственного значения, расположенной на границе Бродокалмакского заказника. Возгорание потушили, до территории заказника он не дошел.