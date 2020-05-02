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В Таджикистане зарегистрировали первые две смерти от коронавируса

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Первые два случая смерти заболевших коронавирусом зафиксированы в Таджикистане. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на государственное телевидение страны 2 мая.

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По информации министерства здравоохранения Таджикистана, всего 76 человек заражены коронавирусом. Под медицинским наблюдением в больницах находятся 2,782 тыс. человек с подозрением на наличие инфекции.

18 апреля глава представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Таджикистане Галина Перфильева заявила, что в стране не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. О первых 15 случаях COVID-19 в стране власти Таджикистана заявили 30 апреля, отмечает «Интерфакс».

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Университета Джонса Хопкинса на 2 мая, число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 3,3 млн и составило 3 386 519, от болезни умерли 240 654 пациента.

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