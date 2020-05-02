Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 3,3 млн

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 3,3 млн и составило 3 386 519, от болезни умерли 240 654 пациентов. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса на 2 мая, который круглосуточно отслеживает информацию о заболевании.

Больше всего зараженных в США — 1 115 848, погибших — 65 298 пациентов. На втором месте Испания, где инфицировано 213 435 человек, а погибло — 24 543. На третьем — Италия с 209 328 случаями коронавируса и 28 710 погибшими от него.

В России, по данным на 2 мая, вирусом заразились 124 054 человек.

Согласно информации сайта Worldometer, число случаев коронавируса в мире возросло до 3 429 899. Количество летальных исходов болезни составляет 240 659. Вылечились 1 094 756 человек.

Ранее, 30 апреля, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предрек еще большое число жертв COVID-19 в мире, отметив, что в организации скорбят по потерянным жизням, которых уже более 200 тыс.

Он напомнил о ранее запущенном глобальном плане гуманитарных мер на общую сумму $2 млрд для финансирования борьбы с этой инфекцией в беднейших странах планеты.

За день до этого МИД России сообщил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ООН и страны-участницы «группы двадцати» (G20) решили создать программу по противодействию инфекциями стоимостью $7,5 млрд.