В Италии увеличился прирост смертей от коронавируса за сутки

Число жертв коронавируса в Италии за последние сутки выросло на 474. Об этом свидетельствуют данные службы гражданской обороны Италии.

Отмечается, что динамика смертности самая высокая с 21 апреля. Тогда этот показатель составлял 574 человека. Таким образом, количество смертей достигло 28 710, передает ANSA. Выздоровели 1665 итальянцев (79 914 за все время пандемии). Общее количество случаев коронавируса в Италии возросло на 1,9 тыс. — до 209 328.

Ранее 26 апреля в Италии было зафиксировано рекордно низкое число жертв коронавирусной инфекции за сутки с 15 марта — 260 человек.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане.

По данным Worldometer на 2 мая, в мире зафиксировано 3,4 млн случаев заражения коронавирусом. 242,2 тыс. человек скончались 1,1 млн пациентов выздоровели.