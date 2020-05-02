В Одессе вспоминают жертв трагедии 2 мая 2014 года. Горожане несут цветы к Дому профсоюзов. ООН призвала Киев справедливо расследовать трагедию в Одессе. Миссия ООН предложила оказать правовую помощь Украине. МИД России выступил с заявлением к 6-й годовщине трагических событий в Одессе. В нём отмечается, что ни один виновный в массовых убийствах до сих пор не понёс наказания.