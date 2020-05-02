Дочь брошенного у подъезда в Москве пенсионера обратилась в Следственный комитет

Дочь московского пенсионера с подтвержденным коронавирусом, которого медики бросили возле подъезда, Елена Печурина обратилась в Следственный комитет России с просьбой проверить действия врачей. Об этом 2 мая сообщил ТАСС со ссылкой на копию заявления Печуриной.

«Прошу провести детальную проверку действий: заведующей третьим терапевтическим отделением Городской клинической больницы № 36 департамента здравоохранения Москвы Мартыновой Е.Н. и других сотрудников данного лечебного учреждения, а также установить лиц, доставивших Печурина Евгения Николаевича 29 апреля 2020 года на автомобиле Lada Largus с надписью «Медслужба» к жилому дому по адресу: Москва, ул. Суздальская, дом 38, корпус 2, на предмет наличия в их действиях признаков состава преступлений, и дать правовую оценку данным действиям», — говорится в заявлении.

Печурина подчеркивает, что, учитывая диагноз ее отца, важно установить, какое количество людей контактировало с ним, пытались привести его в сознание и каким образом. По ее мнению, действия сотрудников больницы создали реальную угрозу заражения коронавирусом.

По словам юриста «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова, который представляет интересы Печуриной, женщина подала аналогичное заявление в столичный департамент здравоохранения.

В свою очередь, в сообщении, опубликованном на сайте столичного департамента здравоохранения, говорится, что данный пациент был «доставлен домой специализированным транспортом с соблюдением всех необходимых санитарных норм».

Ранее стало известно, что в Москве врачи якобы оставили в подъезде пожилого пациента, перенесшего два сердечных приступа, а также с подтвержденным коронавирусом. Весь подъезд его дома находится под наблюдением врачей, а сам пенсионер отправлен в больницу им. О.М. Филатова в Москве.

В России за прошедшие сутки диагностировали 9623 новых случая заражения коронавирусом. По состоянию на 2 мая в стране зарегистрировано 124 054 случая коронавируса в 85 регионах. Погибли 1222 пациента, выздоровели 15 013 человек.

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