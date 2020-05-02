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На Украине задержали участников воровавшей иконы группировки
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На Украине задержали участников воровавшей иконы группировки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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На Украине задержали участников группировки, которая на протяжении нескольких лет занималась кражей икон. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры страны в субботу, 2 мая.

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По данным следствия, последняя кража состоялась 30 апреля 2020 года из храма в селе Михайловка в Винницкой области. Были похищены три иконы 1860 года, которые в дальнейшем были изъяты.

Более 70 сотрудников правоохранительных органов на территории Одессы, Киева и Хмельницкого провели 13 обысков, в результате которых были выявлены и изъяты «большое количество» икон, орудия совершения преступлений, денежные средства, автомобили и пр.

Организатор и два исполнителя преступлений были задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения и наложения ареста на имущество.

Также проверяются на причастность к совершению этих преступлений другие лица.

29 апреля сообщалось, что в Астраханской области двоих подростков 16 и 17 лет подозревают в хищении денег из ящиков для пожертвований храме.

По данным следствия, несовершеннолетние проникли в кафедральный собор Владимирской иконы Божией Матери и вскрыли девять ящиков для пожертвований. Они присвоили около 40 тыс. рублей, после чего уехали на такси.

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