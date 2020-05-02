Главврач Филатовской больницы назвал число пациентов с COVID-19

Всего 897 пациентов, в том числе 86 — беременные и родившие женщины, лечатся в Филатовской больнице в Москве от COVID-19. Об этом написал главный врач медучреждения Валерий Вечоркон на своей странице в Facebook в субботу, 2 мая.

По его словам, всего в больнице находятся 1337 пациентов. Из них с внебольничной пневмонией предположительно вирусной этиологии — 1322 человека. В отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) 160 человек. На аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 85 человек.

За минувшие сутки выписали 149 пациентов, а вновь поступили — 171.

Ранее в субботу главврач инфекционного больничного комплекса в Вороновском в «новой Москве» Сергей Переходов рассказал о двух погибших от коронавируса. По его словам, всего в больнице лечатся 203 пациента, у всех из них — пневмония. COVID-19 подтвержден у 196 больных.

Ранее в этот же день главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил о лечащихся в медучреждении 516 пациентах. У всех диагностирована пневмония, COVID-19 — у 304 из них.

Накануне Проценко заявил, что выход на плато не является показателем победы над коронавирусом. За день до этого в Кремле заявили о надежде на выход России на плато, отметив, что дальнейшее развитие событий зависит от соблюдения гражданами ограничительных мер на майские праздники.

Согласно данным оперативного штаба на 2 мая, в России с начала эпидемии зарегистрировано 124 054 случая коронавируса.

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