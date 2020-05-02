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Более 13 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Польше

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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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Число заразившихся коронавирусом нового типа в Польше в субботу, 2 мая, составило 13 375 человек. Об этом говорится на странице минздрава республики в Twitter.

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По статистике c 4 марта, когда был зарегистрирован первый случай заражения, новой инфекцией заражаются в среднем от 300 до 500 человек в сутки. Около 200–300 заболевших выздоравливают, эта тенденция отмечена в последние дни.

Сейчас в больницах республики находятся более 2600 пациентов. Около 95 тыс. человек лечатся дома, почти 18 тыс. остаются под эпидемиологическим надзором.

В течение нескольких недель в Польше провели более 366 тыс. анализов на коронавирус. За последние два месяца умерли 664 человека, вылечились 3762 пациента.

В качестве мер по противодействию распространения инфекции власти Польши в середине марта объявили режим эпидемии, закрыли границы для иностранцев и отправляют всех въезжающих в республику на 14-дневный карантин. Закрыты организации, все образовательные, культурные и спортивные учреждения, рестораны, гостиницы, торговые центры.

7 апреля польский сейм принял проект поправок в Избирательный кодекс, который позволяет провести выборы президента по почте. Такая мера вызвана заботой о безопасности избирателей в период эпидемии COVID-19.

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