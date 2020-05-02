Коронавирусом заразился 61 постоялец общежития вуза в Астрахани

В Астраханской области коронавирус подтвердился у 61 человека, которые проживают в закрытом на карантин общежитии университета. Об этом сообщается на сайте регионального минздрава в субботу, 2 мая.

27 апреля в Астраханском государственном техническом университете был зафиксирован очаг инфекции, сообщили в ведомстве.

Анализы на коронавирус у пятерых студентов, которые контактировали с инфицированным, дали положительный результат. Все они были госпитализированы, а общежитие закрыли на карантин. У всех постояльцев, число которых составляет не менее 260 человек, взяли анализы.

«Лабораторией Роспотребнадзора выявлен 61 положительный результат у находящихся на карантине проживающих и сотрудников студенческого общежития по ул. Савушкина, 3», — говорится в сообщении.

Отмечается, что два человека были госпитализированы, 58 человек с бессимптомным протеканием болезни помещены в районную больницу, еще один сотрудник без симптомов заболевания был направлен на лечение дома. Карантин в общежитии сохраняется.

По данным регионального оперштаба, в Астраханской области зафиксировано 487 случаев заболевания, 83 пациента выздоровели, четыре человека скончались.

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