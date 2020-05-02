Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Президент Казахстана освободил от должности сенатора Даригу Назарбаеву
Общество
Минздрав заявил об отсутствии оснований считать ситуацию с COVID стабильной
Общество
В России за сутки зафиксировали 9623 случаев коронавируса
Общество
В Москве увеличилась скорость подтверждения результатов теста на COVID
Общество
Более 600 человек вылечились от коронавируса за сутки в Москве
Общество
Собянин рассказал о кратном увеличении числа проводимых тестов на COVID-19
Сюжет:

Врач рассказал о ходе лечения пациентов в больнице в Вороновском

0
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два пациента умерли в новом инфекционном больничном комплексе в Вороновском в «новой Москве». Об этом 2 мая написал на своей странице в Facebook главный врач медицинского учреждения Сергей Переходов.

Новая реальность: как фантасты видят Россию после коронавируса
Что думают о будущем Сергей Лукьяненко и другие и что из их прогнозов близко к реальности

По его словам, умерли 89-летняя женщина и 83-летний мужчина. Всего лечение в больнице проходят 203 пациента, пневмония диагностирована у всех из них. COVID-19 подтвержден у 196 больных. С кислородной поддержкой — 104 пациента, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены восемь человек.

За сутки поступили 16 пациентов, с выздоровлением выписаны 16 человек.

«Берегите себя и своих близких! От имени всего коллектива нашей больницы прошу вас остаться дома и помочь нам в борьбе с коронавирусом», — обратился к подписчикам Переходов.

Ранее в субботу главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в учреждении проходят лечение более 510 пациентов. У всех диагностирована пневмония, COVID-19 подтвержден у 304 госпитализированных.

Всего по состоянию на 1 мая в России зарегистрирован 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. Погибли 1169 человек, выздоровели 13 220 пациентов.

Инфографика

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве на 50% увеличилось число занятых больничных коек
Более 600 человек вылечились от коронавируса за сутки в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020