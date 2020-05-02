Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Президент Казахстана освободил от должности сенатора Даригу Назарбаеву
Общество
Семь лабораторий в России смогут проводить высокоточные тесты на COVID-19
Общество
Аксенов связал трагедию в Одессе в 2014 году с преступлениями периода ВОВ
Происшествия
Названа причина ЧП на плавбазе в Находке
Общество
Попова заявила об отсутствии повторных заражений коронавирусом в России
Общество
Собянин заявил о выходе Москвы в мировые лидеры по выявляемости COVID-19

Президент Казахстана освободил от должности сенатора Даригу Назарбаеву

0
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата сената Дариги Назарбаевой.

Страна на двоих: что в Казахстане изменилось при президенте Токаеве
Нурсултан Назарбаев ушел, но остался

«Указом главы государства прекращены полномочия депутата сената парламента Республики Казахстан Назарбаевой Дариги Нурсултановны», — сообщается на сайте главы государства в субботу, 2 мая.

Дарига Назарбаева — старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. С сентября 2016 года является депутатом сената парламента, была избрана спикером палаты в марте 2019 года.

В августе Токаев переназначил ее депутатом сената в связи с истечением срока полномочий.

В феврале Токаев освободил от должности вице-премьера республики Бердибека Сапарбаева и назначил его главой администрации Жамбылской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Казахстане продлили режим ЧП из-за коронавируса до 11 мая
«Союз МС-15» приземлился в Казахстане

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020