Президент Казахстана освободил от должности сенатора Даригу Назарбаеву

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата сената Дариги Назарбаевой.

«Указом главы государства прекращены полномочия депутата сената парламента Республики Казахстан Назарбаевой Дариги Нурсултановны», — сообщается на сайте главы государства в субботу, 2 мая.

Дарига Назарбаева — старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. С сентября 2016 года является депутатом сената парламента, была избрана спикером палаты в марте 2019 года.

В августе Токаев переназначил ее депутатом сената в связи с истечением срока полномочий.

В феврале Токаев освободил от должности вице-премьера республики Бердибека Сапарбаева и назначил его главой администрации Жамбылской области.