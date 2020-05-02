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Трамп определился с кандидатурой посла США на Украине

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на должность посла на Украине. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба Белого дома.

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«Кейт Дейтон из Вашингтона будет чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Украине», — отметили в администрации США.

В настоящее время предложенный Трампом кандидат работает директором Центра им. Джорджа Маршалла в Германии и является старшим советником по вопросам обороны США на Украине.

Ранее Дейтон служил военным атташе в американском посольстве в России.

Ранее должность посла на Украине занимала Мари Йованович, которую президент США Дональд Трамп отозвалв мае 2019 года. По информации газеты The Wall Street Journal, он сделал это из-за жалоб своих сторонников, в частности личного адвоката Руди Джулиани, на то, что Йованович якобы препятствует попыткам убедить Киев провести расследование в отношении деятельности Джо Байдена и его сына Хантера на Украине.

С того времени и до января 2020 года обязанности посла США исполнял Билл Тейлор.

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