Трамп определился с кандидатурой посла США на Украине

Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на должность посла на Украине. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба Белого дома.

«Кейт Дейтон из Вашингтона будет чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Украине», — отметили в администрации США.

В настоящее время предложенный Трампом кандидат работает директором Центра им. Джорджа Маршалла в Германии и является старшим советником по вопросам обороны США на Украине.

Ранее Дейтон служил военным атташе в американском посольстве в России.

Ранее должность посла на Украине занимала Мари Йованович, которую президент США Дональд Трамп отозвалв мае 2019 года. По информации газеты The Wall Street Journal, он сделал это из-за жалоб своих сторонников, в частности личного адвоката Руди Джулиани, на то, что Йованович якобы препятствует попыткам убедить Киев провести расследование в отношении деятельности Джо Байдена и его сына Хантера на Украине.

С того времени и до января 2020 года обязанности посла США исполнял Билл Тейлор.