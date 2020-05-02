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Американец попал в торнадо из перекати-поля

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Американец на шоссе в штате Вашингтон попал в необычно торнадо: невероятный вихрь поднялся из перекати-поля. Мэт Макнайт для безопасности припарковался у обочины, и снял видео для своих подписчиков в соцсетях. В США ежегодно воюют с нашествием этих сорняков. Шары, переносимые ветром, закатываются во дворы и даже блокируют выходы из домов.

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