Американец попал в торнадо из перекати-поля

Американец на шоссе в штате Вашингтон попал в необычно торнадо: невероятный вихрь поднялся из перекати-поля. Мэт Макнайт для безопасности припарковался у обочины, и снял видео для своих подписчиков в соцсетях. В США ежегодно воюют с нашествием этих сорняков. Шары, переносимые ветром, закатываются во дворы и даже блокируют выходы из домов.