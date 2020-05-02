В результате прорыва дамбы в Узбекистане погибли двое детей

В результате прорыва дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане погибли двое детей. 14-летнюю девочку и ее 9-летнего

брата унесло селевым потоком. Из зоны затопления в течение дня

эвакуировали 12 тыс. жителей. Больше всего пострадал поселок Кургантеп. На месте ЧС продолжаются поисково-спасательные работы.