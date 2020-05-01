Минкомсвязи попросило правительство открыть книжные магазины

Минкомсвязи попросило правительство разрешить книжным магазинам возобновить работу в мае – июне в рамках программы поэтапной отмены ограничений во время пандемии коронавируса. Соответствующие предложения министерства изложены в письме, направленном в правительство, копия которого есть у газеты «Ведомости» в пятницу, 1 мая.

Заместитель министра связи Алексей Волин подтвердил изданию, что подобные предложения были направлены. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу кабмина.

Волин со ссылкой на данные Российского книжного союза сообщил, что убытки издателей в марте – апреле уже составили около 1 млрд рублей, а убытки книжных магазинов достигли 3,2 млрд рублей. Если книжные не заработают к июню, убытки отрасли вырастут до 4,2 млрд рублей.

Основной владелец книжной сети «Читай-город – Буквоед» и издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков заявил, что у правительства пока нет решения об открытии книжных в мае. Эту информацию подтвердил газете федеральный чиновник, попросивший об анонимности. По его словам, кабмин собирает предложения от профильных ведомств до 5 мая, после этого может быть принято какое-то решение.

Волин также заявил «РИА Новости», что Минкомсвязи считает необходимым по мере нормализации обстановки с коронавирусом в приоритетном порядке открывать книжные. Он отметил, что министерство представляло свои предложения и мероприятия по плану нормализации отрасли по окончании карантина и самоизоляции. «И со своей стороны предложили одно из приоритетных мероприятий в виде открытия книжных магазинов», — сказал он, добавив, что конкретных сроков не называлось.

Ранее, 21 апреля, правительство внесло 79 организаций, относящихся к 14 отраслям связи, технологий и медиа, в список системообразующих предприятий. Список подготовило Минкомсвязи. В число таких компаний оказались книжные издательства «Просвещение» и «Эксмо», а также магазины «Читай-город – Буквоед».

На совещании с главами регионов 28 апреля президент России Владимир Путин заявил о продлении режима самоизоляции до 11 мая включительно. После этой даты главы регионов, в зависимости от эпидемиологической обстановки, смогут начать ослабление ограничительных мер. Также президент поручил правительству и Роспотребназдору подготовить к 5 мая план поэтапного выхода из режима карантина.

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