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Объем транзита газа через Украину упал вдвое

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Фото: РИА Новости
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В январе-апреле 2020 года объем транзита газа через Украину сократился на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 1 мая на сайте компании «Оператор ГТС Украины».

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«В общем за январь-апрель 2020 года транзит газа через ГТС Украины составил 15,5 млрд кубометров», — говорится в сообщении.

Данный показатель на 40% меньше среднего значения января-апреля за 2014–2019 годы. Отмечается, что с начала 2020 года мощности для транзита газа из России оплачены компанией «Газпром».

«В апреле 2020 года «Оператор ГТС Украины» протранспортировал 4,4 млрд кубометров природного газа в страны ЕС и Молдавию. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель уменьшился всего на 1%, а относительно объемов апреля 2019 года — уменьшился на 46%, или на 3,8 млрд кубометров», — отметили в компании.

31 декабря 2019 года стало известно, что «Газпром» и «Оператор ГТС Украины» подписали соглашение по транзиту. Согласно договору, в 2020 году через Украину пройдет 65 млрд куб. м газа. Затем до 2024 года ежегодные поставки составят по 40 млрд куб. м.

31 января издание РБК со ссылкой на проект договора между «Газпромом» и «Нафтогазом» сообщило, что транзит российского газа через Украину с начала месяца подорожал на 2% и может обойтись более чем в $7 млрд за пять лет. Агентство утверждало, что общий объем транзита на пять лет составит 225 млрд куб. м. Стоимость прокачки будет равняться $31,72 за 1 тыс. куб. м с учетом всех налогов и сборов.

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