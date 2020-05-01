В Омске оштрафовали участников гонок

В Омске оштрафовали участников и зрителей уличных гонок. «Мерседес» на старте резко дал задний ход и врезался в толпу. Под колеса авто попали две девушки и парень. Полицейские нашли и водителя, и пострадавших. Они должны заплатить по 5 тыс.рублей за нарушение самоизоляции.