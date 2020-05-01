Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
ФАС и прокуратура пресекли завышение цен на маски в 10 раз
Общество
В Роспотребнадзоре допустили спад заражаемости коронавирусом в жару
Общество
Собянин выразил надежду на скорое возвращение прогулок в Москву
Спорт
Швейцария отказалась от переноса чемпионата мира по хоккею
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал отложить плановые прививки из-за коронавируса
Общество
Первичные приемы предложили перевести во временные корпуса больниц

В Омске оштрафовали участников гонок

0
Выделить главное
вкл
выкл

В Омске оштрафовали участников и зрителей уличных гонок. «Мерседес» на старте резко дал задний ход и врезался в толпу. Под колеса авто попали две девушки и парень. Полицейские нашли и водителя, и пострадавших. Они должны заплатить по 5 тыс.рублей за нарушение самоизоляции.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020