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Депутаты «Слуги народа» отметили принятие закона о земле в ресторане

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Фото: Depositphotos
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Украинские депутаты от президентской партии «Слуга народа» 30 апреля отправились в ресторан, чтобы отпраздновать открытие рынка земли, сообщила «Страна.ua».

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По данным издания, несмотря на карантин, введенный в стране на фоне распространения коронавируса, парламентарии массово праздновали подписание закона в киевском ресторане «Монтекки Капулетти».

Журналисты указали, что совладельцем заведения является Владимир Белыба, тесть Александра Турчинова, экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

При этом в доме, где находится ресторан, живет замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

Официально во время карантина заведение работает только на доставку, однако, как оказалось, для vip-персон ресторан открыт в обычном режиме.

После того, как информация о депутатах-нарушителях появилась в СМИ, Геращенко направил в ресторан полицию.

При этом правоохранителей пустили внутрь заведения спустя 15 минут после приезда. В итоге гостей внутри уже не было.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в условиях борьбы с коронавирусом призвал граждан думать о том, чтобы выжить.

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