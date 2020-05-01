Сделка ОПЕК+ о сокращении добычи нефти вступила в силу

Новая сделка ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, заключенная 12 апреля, вступила в силу. В мае-июне добыча уменьшится на 9,7 млн баррелей в сутки. Россия уменьшит добычу на 2,5 млн баррелей. От стран вне ОПЕК - США, Канады, Норвегии - ждут сокращения на 5 млн баррелей в сутки.