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В Камчатском крае прошла первомайская онлайн-демонстрация

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Первомайская демонстрация, посвященная празднику весны и труда 1 Мая, прошла в Камчатском крае онлайн, на специально созданном для этого сайте.

"Сегодня мы не можем выйти на улицы и вместе провести этот день, но пускай это не станет препятствием для радости. Хочу призвать трудовые коллективы объединиться онлайн! Ждем от вас веселые и творческие видео-открытки", - отметил врио главы региона Владимир Солодов.

Шествие организовано в форме сменяющих друг друга видеороликов с поздравлениями от министерств и ведомств Камчатки, а также представителей трудовых коллективов. Среди них дорожные строители, представители учреждений культуры, спортсмены, фермеры, работники рыбозаводов.

Также на сайте можно увидеть размещенные пользователями Instagram поздравления с хэштэгом #ВиртуальныйПервомай и исторические фотографии, сделанные на Камчатке 1 мая в разные годы.

Аналогичные акции состоятся сегодня и в других регионах Дальнего Востока. Например, в Приморье на протяжении двух часов на нескольких платформах в сети интернет пройдет трансляция, в которой примут участие жители края, пишет ТАСС.

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