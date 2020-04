Ученые показали процесс заражения коронавирусом в самолете

Ученые Университета Пердью (США) создали модель распространения коронавируса и показали, как один больной может заразить целый самолет, пишет New York Post 30 апреля.

Визуализация демонстрирует, как один пассажир с COVID-19, находящийся в центре салона самолета, кашляет и чем это оборачивается для остальных. Ученые пытались найти способы снижения уровня распространения вирусов на борту, так как самолеты всегда считались зоной риска из-за близкого расположения сидений.

Исследователи обнаружили, что у пассажиров, сидящих рядом с зараженным коронавирусом, в секции из семи рядов Boeing 767, шансы заболеть составят 1:3 в условиях пятичасового полета.

При более коротком рейсе шансы снижались до 1:5.

При этом оказалось, что в случае, если система вентиляции расположена снизу, а не сверху, риск заболеть снижается.

