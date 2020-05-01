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Ученые показали процесс заражения коронавирусом в самолете
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Ученые показали процесс заражения коронавирусом в самолете

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Ученые Университета Пердью (США) создали модель распространения коронавируса и показали, как один больной может заразить целый самолет, пишет New York Post 30 апреля.

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Визуализация демонстрирует, как один пассажир с COVID-19, находящийся в центре салона самолета, кашляет и чем это оборачивается для остальных. Ученые пытались найти способы снижения уровня распространения вирусов на борту, так как самолеты всегда считались зоной риска из-за близкого расположения сидений.

Исследователи обнаружили, что у пассажиров, сидящих рядом с зараженным коронавирусом, в секции из семи рядов Boeing 767, шансы заболеть составят 1:3 в условиях пятичасового полета.

При более коротком рейсе шансы снижались до 1:5.

При этом оказалось, что в случае, если система вентиляции расположена снизу, а не сверху, риск заболеть снижается.

В начале апреля ученые из Массачусетского технологического института рассказали, на какое расстояние распространяется коронавирус при чихании заболевшего.

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