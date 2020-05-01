В подмосковном лесу нашли скелет человека

В лесном массиве Волоколамска найден человеческий скелет, пишет 1 мая РЕН ТВ.

По данным телеканала, останки мужчины обнаружил местный житель примерно в 500 м от жилых домов.

Скелет был частично закопан. На нем остались детали одежды: майка темно-серого цвета и зеленые трусы.

Видимых следов борьбы на месте не обнаружено. Полиция выясняет обстоятельства гибели мужчины.

5 апреля сообщалось, что в Москве обнаружили пролежавшие полтора года мумии пожилых сестер.