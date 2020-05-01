Украина ввела спецпошлины на российский уголь

С 1 мая на Украине вступают в силу спецпошлины в размере 65% на импорт российского угля. Решение принято «для защиты внутреннего рынка».

В 2019 году, по данным украинского Госстата, Россия поставила в страну 58% всего каменного угля и антрацита. Что составляет порядка $2,8 млрд. Первые два месяца 2020 года поставки увеличились до 61%.

Под новые пошлины не попадут только антрацит, уголь для металлургии и для производства электроэнергии и тепла, отмечает «РИА Новости».

Как ранее отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгал, пошлины затронут поставки угля, которым страна могла бы обеспечить себя сама.

В сентябре прошлого года депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза шахтеров Михаил Волынец заявил, что ситуация с запасами угля на Украине катастрофическая. По его словам, на складах тепловых электростанций на 54% меньше угля, чем годом ранее.

При этом эксперт по энергетическим вопросам Дмитрий Марунич указал, что Украина стала меньше закупать российского угля и не смогла договориться с Белоруссией о реверсе антрацита.

Киев вводит пошлины на российские товары уже несколько лет к ряду. Так, в октябре 2019 года страна ввела налог в 4% на дизельное топливо из РФ и в 3% на СПГ.