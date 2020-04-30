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Десять транспортных колец благоустроят в Симферополе

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В Симферополе ко Дню Победы планируют провести благоустройство и озеленение десяти транспортных автомобильных колей. Об этом заявил начальник департамента городского хозяйства городской администрации Якуб Зейтулаев, сообщает пресс-служба администрации.

По его словам, работы уже начались. Ими занимаются сразу несколько подрядных организаций. Согласно разработанному дизайн-коду, территорию колец разделят на зоны. На них высадят туи, розы, петунии, несколько сортов можжевельника и другие растения, пишет ИА «Крыминформ».

«Для полива подрядчики установили автоматическую систему. Основные работы по благоустройству планируется завершить к празднику Великой Победы», – заявил чиновник.

В марте сообщалось, что в пяти скверах Севастополя планируют реализовать проекты комфортной городской среды. Объекты были выбраны по итогам публичных слушаний. На эти цели направят 151 млн рублей.

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