Сквер в Советском районе Нижнего Новгорода благоустроят за 17 млн рублей

В Советском районе Нижнего Новгорода планируют благоустроить сквер, который находится около дома культуры «Звезда». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Стоимость работ оценили в 17,1 млн рублей. Их направят из регионального и городского бюджетов на текущий год, пишет ИА «НьюсНН».

Заказчиком выступает администрация района. Подрядчика выберут 20 мая. Он должен завершить благоустройство территории до 1 сентября.

По данным агентства, сквер «Звезда» хотят переименовать в сквер «Любви, семьи и верности». С таким предложением выступили прихожане храма Владимирской Оранской иконы Божией Матери и местные жители.