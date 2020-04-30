Рост цен на жилье фиксируют в Карелии

В Республике Карелия фиксируют увеличение цен на жилье. Традиционный рост составил 1,2%. Об этом сообщает ИА «Карелinform» со ссылкой на исследование интернет-базы недвижимости.

По данным аналитиков, относительно начала года динамика составляет 2%. По сравнению с апрелем прошлого года – 1,5%.

Как объяснили в Карелиястате, индекс цен на рынке на конец I квартала этого года составил плюс 2,5% для новостроек и минут 0,5% на вторичное жилье. Единственная категория вторичек, которая подешевела – это типовые квартиры. При этом жилье низкого качества, улучшенное и элитное, наоборот подорожали.

Ранее в апреле «Известия» писали о том, что средняя стоимость квартир в новостройках в России в апреле 2020-го увеличилась на 13,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.