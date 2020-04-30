Чрезвычайную пожароопасность прогнозируют в Астраханской области

В Астраханской области с 1 по 3 мая ожидается чрезвычайная пожароопасность. Такие прогнозы делает Астраханский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей сред.

Пожароопасность объявлена в городе Астрахань, а также Хараблинском, Енотаевском и всех южных районах, кроме Лиманского и Володарского. Об этом пишет «Астрахань-24».

В ГУ МЧС по региону рекомендуют гражданам не разводить костры в лесах, быть острожными при обращении со спичками и не бросать непотушенные сигареты, не сжигать мусор на участках. Также необходимо иметь запас воды для тушения возможного пожара.

27 апреля глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что особый противопожарный режим действует в 51 российском регионе.