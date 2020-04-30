Новый пожарный пост открыли в поселке в Псковской области

В Гдовском районе Псковской области в поселке Ямм появился новый пожарный пост. Отряд заступил на боевое дежурство в День пожарной охраны России, 30 апреля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области, приказ о создании поста отдал начальник регионального Управления обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях Валерий Хахалкин.

Новый пост должен обеспечить пожарную безопасность территории радиусом в 20 км. В этой зоне проживают свыше 4,5 тыс. человек, а в летний период население значительно увеличивается.

Здание рассчитано на два автомобиля. На его строительство из регионального бюджета направили более 14 млн рублей. еще 11 млн рублей ушло на приобретение специализированного транспорта.

Пост возвели в рамках региональной программы «Пожарная безопасность Псковской области» госпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».