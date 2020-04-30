Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
У вице-премьера РФ Хуснуллина не обнаружили коронавирус
Общество
В Москве от коронавируса скончались еще 47 пациентов
Мир
В США прокомментировали заражение Мишустина коронавирусом
Общество
Собянин назвал условия для снятия ограничений после майских праздников
Армия
Минобороны сообщило о 122 вылечившихся от COVID-19 в армии и учебных заведениях
Общество
Минпросвещения рекомендовало закончить учебный год 9 и 11 классов до 5 июня

Новый пожарный пост открыли в поселке в Псковской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Гдовском районе Псковской области в поселке Ямм появился новый пожарный пост. Отряд заступил на боевое дежурство в День пожарной охраны России, 30 апреля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области, приказ о создании поста отдал начальник регионального Управления обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях Валерий Хахалкин.

Новый пост должен обеспечить пожарную безопасность территории радиусом в 20 км. В этой зоне проживают свыше 4,5 тыс. человек, а в летний период население значительно увеличивается.

Здание рассчитано на два автомобиля. На его строительство из регионального бюджета направили более 14 млн рублей. еще 11 млн рублей ушло на приобретение специализированного транспорта.

Пост возвели в рамках региональной программы «Пожарная безопасность Псковской области» госпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Временный пожарный пост выставили в Усть-Ивановке в Приамурье
Более 30 палов травы ликвидировали в Псковской области за сутки

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020