Уволенная саратовский экс-министр в 2018 году заработала 4,6 млн руб

Бывший министр — руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева, уволенная из-за скандала с закупкой медицинских масок по 425 рублей, по итогам 2018 года задекларировала доход в 4,59 млн рублей.

Одним из его источников стала прибыль от продажи доли в совместной с мужем квартире площадью 73 квадратных метра. В 2017 году экс-чиновница с супругом владела другой квартирой площадью 110 квадратных метров, а ее доход составлял 2,81 млн рублей. Никаких транспортных средств в собственности Горячевой не значилось.

Доход ее мужа Сергея Горячева в 2018 году составил 3,16 млн рублей с учетом продажи доли в квартире против 967,85 тыс. рублей годом ранее. При этом за ним, помимо совместной с супругой квартиры, в 2018 году числился земельный участок площадью 380 кв. м с садовым домиком на 77,8 кв. м, а также автомобиль Toyota RAV4 2015 года выпуска. В перечне его имущества в сравнении с предыдущим годом изменилась только площадь совместной с женой квартиры.

30 апреля Госдуме попросили проверить информацию о закупке в Саратовской области медицинских масок стоимостью 425 рублей каждая. Договор заключил Горячев, занимающий должность директора подведомственного минздраву области учреждения «Саратовский аптечный склад». Обращение в прокуратуру направил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Надзорный орган добился отмены закупки за счет бюджета медицинских масок.

Информация о закупках появилась на сайте госзакупок 28 апреля. Утверждалось, что за счет областного бюджета будет приобретено 10 тыс. медицинских одноразовых нестерильных масок.

На фоне скандала Горячева была освобождена от должности министра по собственной инициативе.