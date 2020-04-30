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Саратовский министр ушла в отставку после скандала с закупкой масок

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Фото: twitter.com
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Министр и руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева ушла в отставку после скандала с закупкой большой партии медицинских масок по 425 рублей за штуку. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщила пресс-служба правительства региона.

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«Постановлением губернатора области Валерия Радаева №151 от 30 апреля 2020 года Горячева Олеся Викторовна освобождена от должности министра Саратовской области ― руководителя аппарата Губернатора Саратовской области по собственной инициативе», ― говорится в сообщении.

Ранее в этот день сообщалось, что прокуратура Саратовской области добилась отмены закупки за счет бюджета медицинских масок, передает «Интерфакс».

30 апреля Госдуме попросили проверить информацию о закупке в Саратовской области медицинских масок стоимостью 425 рублей каждая. Обращение в прокуратуру направил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, говорится в Instagram-аккаунте Volodin.Saratov, посвященном проектам в Саратовской области, от которой Володин был избран в Госдуму.

Информация о закупках появилась на сайте госзакупок 28 апреля. Утверждалось, что за счет областного бюджета будет приобретено 10 тыс. медицинских одноразовых нестерильных масок.

С 1 мая в рамках борьбы с распространением коронавируса в Саратовской области начнет действовать обязательный масочный режим — граждане должны будут использовать средства индивидуальной защиты при нахождении на улицах, в общественных местах и транспорте. Власти заверили, что обеспечат аптеки необходимым количеством масок.

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