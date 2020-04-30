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Следствие установило третьего фигуранта дела бизнесмена Худояна

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Следователи установили третьего фигуранта уголовного дела в отношении бизнесмена Альберта Худояна. По данным следствия, им оказался гендиректор ООО «Прайм Парк» Гагик Степанян. Такую информацию в четверг, 30 апреля, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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«Ему вменяется то, что он был одним из соучастников преступления наряду с арестованным ранее гендиректором компании «Авиасити» Сергеем Коноплевым, ― отметил собеседник агентства.

Сообщается, что Худоян был организатором, идейным вдохновителем и руководителем мошеннической группы, а Коноплев и Степанян являются соучастниками преступления.

Альберта Худояна задержали в июне прошлого года. Бизнесмен обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и хищении имущества.

По версии следствия, он путем обмана и злоупотребления доверием приобрел три участка компании Mansfield Executive Ltd под застройку жилищного комплекса. Сам он отрицает вину и заявляет, что уголовное преследование связано с рейдерским захватом его фирмы.

Изначально Тверской суд Москвы отправил его под домашний арест, но 8 июля Мосгорсуд пересмотрел это решение после жалобы прокурора и перевел бизнесмена в СИЗО. Тем не менее, в ноябре Тверской суд Москвы снова изменил ему меру пресечения на домашний арест.

9 апреля стало известно, что бывшего замглавы МВД Александра Романова допросили в рамках уголовного дела в отношении двух его подчиненных, ранее арестованных по обвинению в коррупции.

Сообщалось, что речь идет о двух заместителях начальников следственного департамента Александре Краковском и Александре Бирюкове. Их подозревают в использовании полномочий для смягчения меры пресечения Худояну с заключения под стражу на домашний арест.

22 апреля Следственный комитет России просил арестовать бывшего генерального директора компании «Авиасити» Сергея Коноплева, скрывавшегося от следствия, на срок до 21 июня. Он является фигурантом уголовного дела в отношении бизнесмена Худояна.

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