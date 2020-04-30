Собянин прокомментировал сообщение о заражении Мишустина коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 30 апреля, прокомментировал заражение премьер-министра России Михаила Мишустина коронавирусом.

Столичный градоначальник отметил, что Мишустин постоянно проходил тестирование на наличие инфекции и старался избегать лишних контактов.

«Тем не менее, видите, какой факт мы имеем», ― сказал мэр в эфире телеканала «Россия-24».

Также Собянин назвал болезнь Мишустина признаком того, что еще очень рано говорить о преодолении большинства проблем, связанных с пандемией COVID-19.

«Ничего хорошего в этом абсолютно нет. Но это просто сигнал всем нам: давайте мы отложим разговоры какие-то популистские, что у нас все замечательно, что мы тут уже все прошли проблемы и давайте все тут погуляем походим. Но чем это закончится? Боюсь, что ничем хорошим», ― сказал он.

Ранее в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе видеоконференции с президентом страны Владимиром Путиным сообщил, что последние сданные им тесты на наличие коронавирусной инфекции оказались положительными.

В связи с эти он предложил главе государства на должность и.о. российского премьера Андрея Белоусова. Путин позднее подписал соответствующий указ, одобрив кандидатуру, предложенную Мишустиным.

В среду 29 апреля депутат Госдумы от фракции КПРФ Леонид Калашников, у которого обнаружили коронавирусную инфекцию, рассказал о курсе лечения и процедурах, которые он проходит в больнице. Парламентарий отметил, что он несколько часов в день лежит под капельницами. Вопрос о выписке с медиками пока не обсуждается.

По состоянию на 30 апреля в России общее число заболевших достигло 106 498 человек, умерли 1073 пациента, выздоровели ― 11 619.

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