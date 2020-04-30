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Заболевший COVID-19 Мишустин предложил Белоусова на должность и.о. премьера

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Премьер-министр России Михаил Мишустин заболел COVID-19. Соответствующее заявление он сделал в ходе видеоконференции с президентом страны Владимиром Путиным в четверг, 30 апреля.

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«Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей, это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег», ― сказал Мишустин президенту.

Премьер предложил Путину на должность и.о. главы кабмина страны Андрея Белоусова. Мишустин также подчеркнул, что, несмотря на его заболевание, правительство продолжит работать в штатном режиме.

«Я планирую находиться с коллегами в активном контакте по телефону и видеосвязи, и с вами. По всем основным вопросам», ― подчеркнул он.

Глава государства, в свою очередь, выразил надежду, что премьер-министр будет и дальше активно участвовать в выработке решений по поддержке граждан в сложившейся ситуации.

В среду 29 апреля депутат Госдумы от фракции КПРФ Леонид Калашников, у которого обнаружили коронавирусную инфекцию, рассказал о курсе лечения и процедурах, которые он проходит в больнице. Парламентарий отметил, что он несколько часов в день лежит под капельницами. Вопрос о выписке с медиками пока не обсуждается.

По состоянию на 30 апреля в России общее число заболевших достигло 106 498 человек, умерли 1073 пациента, выздоровели ― 11 619.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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